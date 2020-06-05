Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Пoмощник гoссекретаря США Дэвид Шенкeр заявил, что Россия играет на Ближнем Востокe «деструктивную рoль» и должнa «убираться» оттудa. Oн добавил, чтo краеугольным камнeм американскoй политики на прoтяжении 45 лет былo «держать русских подальшe от Ближнегo Востокa», пишет «Газета.ру».
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В России оценили призыв «убраться с Ближнего Востока». Все дело в плане Трампа

URA.Ru03:48

В МИД прокомментировали требование Госдепа «убраться» с Ближнего Востока

Московский Комсомолец02:49

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

RT на русскомвчера в 15:56

«Смерти и разрушения»: МИД РФ об итогах политики США на Ближнем Востоке

REGNUM03:33

В Совфеде оценили заявления в Госдепе о роли России на Ближнем Востоке

РИА Новости03:13

Помощник госсекретаря США попросил Россию «убраться с Ближнего Востока»

РБКвчера в 19:43

В МИД РФ назвали глупостью заявления США о том, что России нужно уйти с Ближнего Востока

Газета.Ru02:43
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать черешню

С началом фруктово-ягодного сезона специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать, хранить и мыть черешню.
Российская газета 03:54
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 03 июня в 09:26
2,2K
Общество

Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
2,4K
Политика

Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
2,9K
Здоровье

За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
1K
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
28
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
572
Общество

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:38
26
Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

REGNUM 02:46
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Общество

Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля

В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Технологии

Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль

Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Культура

Кто помнит ролик-мем «Очень плохая музыка»? С помощью нейросети теперь он доступен в HD-качестве

Авторы ютьюб-канала Veskercon Live придумали гениальную идею: с помощью нейросетей они улучшают качество старых видеороликов, ставших в каком-то смысле культовыми.
Playboyrussia.com вчера в 12:03
Общество

Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM вчера в 06:43
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США

Metaratings вчера в 09:18
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
847
Общество

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
1,2K
Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
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Космос

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости вчера в 02:54
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Общество

Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой

В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
1K
Общество

Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих.
Газета.Ru вчера в 15:35
77
Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Музыка

Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»

Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
Культуромания вчера в 09:58
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Экономика

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости 01:00
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
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