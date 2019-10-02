Политика
REGNUMВ ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.
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Наука
Ученые оценили опасность камчатских вулканов
Индикатор 09:06
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Политика
Путин высказался о политическом мужестве Зеленского
Владимир Путин затруднился предсказать, сможет ли Зеленский дать отпор тем силам, которые на Украине выступают против мира на Донбассе.
ТВ Центр 14:27
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала поведение Ольги Бузовой неадекватным
Главная сваха России прокомментировала поведение экс-участницы «Дома-2», поп-звезды, певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Gazeta.SPb 18:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета вчера в 07:50
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 21:18
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа
Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument вчера в 19:57
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол
Прыгунью Марию Ласицкене признали русской
«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра (пошла на свой личный рекорд - Авт.), и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», - появилось сообщение в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF.
Комсомольская правда 01 октября в 07:05
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15