Политика

REGNUMREGNUMВ ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, он ещё не ознакомился с официальным текстом предложения России.
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Госдеп США уклонился от ответа из-за невыдачи виз российским делегатам

Слово и Дело01:47

В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации

РБК14:01

В ООН обсудили невыдачу виз США российским делегатам на Генассамблее

ТАСС13:10

Рябков предложил проводить заседания ГА ООН в России

УтроNews02:59

Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

РИА Новости19:12

На встрече Лаврова с Помпео был поднят вопрос невыдачи виз представителям российской делегации

Независимая газета01:38

Россия начала дипломатический поход против США

ANNA-News01:09
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Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Наука

Ученые оценили опасность камчатских вулканов

Индикатор 09:06
Армия и оружие

Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Экономика

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Политика

Путин высказался о политическом мужестве Зеленского

Владимир Путин затруднился предсказать, сможет ли Зеленский дать отпор тем силам, которые на Украине выступают против мира на Донбассе.
ТВ Центр 14:27
Общество

Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей

Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Шоу-бизнес

Роза Сябитова назвала поведение Ольги Бузовой неадекватным

Главная сваха России прокомментировала поведение экс-участницы «Дома-2», поп-звезды, певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Gazeta.SPb 18:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости 18:42
Политика

Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде

Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета вчера в 07:50
Здоровье

Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа

Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 21:18
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Политика

Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Здоровье

Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Недвижимость

Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Музыка

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа

Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument вчера в 19:57
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Здоровье

Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России

Живая Кубань 07:17
Футбол

Прыгунью Марию Ласицкене признали русской

«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра (пошла на свой личный рекорд - Авт.), и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», - появилось сообщение в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF.
Комсомольская правда 01 октября в 07:05
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
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