В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости». По словам представителя американского ведомства, каждый запрос на визу рассматривается в индивидуальном порядке.

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Политика Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.

Происшествия Паром с пассажирами сел на мель в Якутии Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.

Общество Доходы среднего класса в России продолжают падать Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Гаджеты AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.

Армия и оружие На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Происшествия Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.

Общество В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.

Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Технологии В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.

Происшествия Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Космос На Земле Франца-Иосифа ученые тестируют систему альтернативной энергетики Читайте такжеВ Магасе установят бесконтактные подземные мусорные баки на солнечных батареях Андрей Кунников, заместитель директора по туризму и экологическому просвещению национального парка "Русская Арктика": "Запустив систему альтернативной энергетики, мы минимизируем выбросы в атмосферу, те выбросы, которые происходили при использовании дизельных или бензиновых генераторов".

Энергетика OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2» Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Футбол Мбаппе сравнил Верратти с рюкзаком Ибрагимовича Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пошутил над партнером по команде Марко Верратти в его Instagram.