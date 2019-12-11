Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

РИА Новостивчера в 13:55

Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ

Национальная служба новостейвчера в 14:17

США призвали Россию и КНР ввести санкции против Ирана, а не проводить совместные учения

Коммерсантъвчера в 14:49

Вашингтон призвал Москву и Пекин ввести санкции против Тегерана, а не проводить совместные военные учения

Эхо Москвывчера в 21:04

Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море

Страна Советов on-line29 декабря в 11:31

Иран пригласил соседние страны к участию в морских учениях с Россией и Китаем

ТАСС29 декабря в 07:37

Военно-морские силы России, Ирана и Китая проводят учения в Индийском океане

Вести.Ru27 декабря в 18:22
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете

Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Известия вчера в 18:20
Общество

В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
РИА Новости вчера в 21:22
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Здоровье

Врачи рассказали о вреде алкоголя при посещении бани

Врачи подчеркнули, что во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.
Известия вчера в 20:51
Общество

Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
РИА Новости вчера в 20:14
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Армия и оружие

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Российская газета вчера в 18:40
Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи приступил к тренировкам после травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба манкунианского клуба.
Sport24.ru вчера в 09:30
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС вчера в 23:04
Здоровье

В Якутии 51 человек заболел корью

По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Евразия Daily вчера в 01:33
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Общество

В Канаде около 200 авиарейсов отменено из-за непогоды

Около 200 авиарейсов отменено в канадских провинциях Квебек и Онтарио из-за дождя и снегопада.
RT на русском вчера в 20:01
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

Чита.Ру вчера в 23:29
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings 29 декабря в 11:35
Авто

Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили 29 декабря в 09:04
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru вчера в 07:39
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

REGNUM вчера в 13:15
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва 29 декабря в 05:29
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
ТК Звезда 29 декабря в 14:34
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
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