Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

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Шоу-бизнес Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».

Общество Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.

Транспорт В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.

Общество Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.

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