Армия и оружие
РИА НовостиВ Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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Военно-морские силы России, Ирана и Китая проводят учения в Индийском океане
Вести.Ru27 декабря в 18:22
Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море
Страна Советов on-line29 декабря в 11:31
США призвали Россию и КНР ввести санкции против Ирана, а не проводить совместные учения
Коммерсантъвчера в 14:49
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение
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За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
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Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
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В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
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Строители «Северного потока-2» отказались работать
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
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Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
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Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
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Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Футбол
Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы
Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
Общество
Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге
Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Общество
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Армия и оружие
Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Наука
Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких
Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Политика
Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
Футбол
Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)
Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.