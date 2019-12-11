Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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Вашингтон призвал Москву и Пекин ввести санкции против Тегерана, а не проводить совместные военные учения

Эхо Москвывчера в 21:04

Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ

Национальная служба новостейвчера в 14:17

Военно-морские силы России, Ирана и Китая проводят учения в Индийском океане

Вести.Ru27 декабря в 18:22

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

РИА Новостивчера в 13:55

Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море

Страна Советов on-line29 декабря в 11:31

Иран пригласил соседние страны к участию в морских учениях с Россией и Китаем

ТАСС29 декабря в 07:37

США призвали Россию и КНР ввести санкции против Ирана, а не проводить совместные учения

Коммерсантъвчера в 14:49
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Поколения, которые уже родились уставшими, наделяют своими качествами мифологического Бориса.
Взгляд.ру 01:12
Общество

Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта

За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Сусанин 01:20
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Наука

Свет в энергию: как работают солнечные батареи

Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Популярная механика вчера в 11:15
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

РИА Новости вчера в 09:15
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru вчера в 15:43
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

iReactor вчера в 22:31
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Каспий.Инфо 00:00
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru вчера в 15:51
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Футбол

Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Soccer.ru вчера в 21:02
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Общество

Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге

Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Агентство новостей розничной торговли 00:34
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Газета.Ru вчера в 23:04
Общество

Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Комсомольская правда вчера в 06:38
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец вчера в 21:48
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия вчера в 22:19
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Наука

Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких

Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Мойка78 вчера в 18:31
Политика

Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
REGNUM вчера в 02:49
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru вчера в 09:25
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