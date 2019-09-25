Политика
RT на русскомВ Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства. Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идёт о двустороннем визите. Речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЦарьград 18:15
с чего всё началось
Американская сторона ссылается на технический характер проблемы — сроки подачи документов, однако «это не так», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Дождь04:14
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