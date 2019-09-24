Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Дмитрий Песков
Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПервый канал 14:07

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