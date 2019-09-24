с чего всё началось

Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства. Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идёт о двустороннем визите. Речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН.

США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

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