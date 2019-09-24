Политика
РИА НовостиВ Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.
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Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства. Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идёт о двустороннем визите. Речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЦарьград 18:15
с чего всё началось
Американская сторона ссылается на технический характер проблемы — сроки подачи документов, однако «это не так», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Дождь04:14
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StarHit.ru вчера в 15:00
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РИА Новости 19:06
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Вести.Ru 12:56
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Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Политика
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RT на русском 22:01
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36
Футбол
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Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
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РИА Новости 08:00
Армия и оружие
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