Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
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с чего всё началось

В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.
РИА Новости17:52

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В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

РИА Новости17:52

Госдепартамент не получал указания от Трампа по поводу нефтяных месторождений Сирии

ТАСС18:21

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

RT на русском18:41

В Госдепе заявили об отсутствии указаний Трампа по нефтяным месторождениям в Сирии

Известия18:54

Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии

РБК20:55

В США уверяют, что американцы не собираются добывать нефть на востоке Сирии

Комсомольская правда18:52

В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне

REGNUM18:20
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru 21:03
Происшествия

В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Экономика

Делегация Иркутской области посетила торгпредство Российской Федерации в Китае

Иркутская область, 7.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители делегации Иркутской области 5 ноября посетили торговое представительство России в КНР, где состоялась рабочая встреча с начальником оперативного отдела торгпредства Константином Сидоренко.
Телеинформ 21:14
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Футбол

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

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Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Общество

Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Происшествия

В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб

Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.
Мойка78 17:54
Политика

Россия отправила очередную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

РБК 21:39
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма 07:24
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
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Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
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В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева

Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
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Общество

МВД собирается блокировать сотовую связь в колониях и тюрьмах

Договорно-правовое управление и главное управление МВД по противодействию экстремизму совместно с Минкомсвязью разработают поправки в законодательство, запрещающие операторам сотовой связи пропускать голосовой трафик от звонящего без идентификационных данных (номер, идентификатор Skype и т.п.).
Давыдов.Индекс 02:45
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о потере ребенка

Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
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«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
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Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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Диетолог предостерег от употребления вредной хурмы

Специалист советует есть хурму дважды–трижды в неделю, что важно, в свежем виде, так как плоду противопоказана термическая обработка.
Волгоградская правда 21:08
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«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
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