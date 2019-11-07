В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.

с чего всё началось

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.

В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

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