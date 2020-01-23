Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга. Главным образом оно действует в воздушном пространстве.

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Хоккей ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).

Биатлон Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Общество ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны "При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Футбол Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал» Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".

Политика Мишустин назначил нескольких замминистров Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.