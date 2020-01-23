Армия и оружие
РБКВ Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга. Главным образом оно действует в воздушном пространстве.
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Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны
"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену задержанными
112.ru Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Футбол
Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал»
Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
Технологии
ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Спорт
WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве
В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Шоу-бизнес
Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным
Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Космос
Москва и Минск сообща запустят спутник в 2021 году
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Здоровье
Пик эпидемии пневмонии нового типа в Китае может прийтись на февраль
Наивысшая степень распространения в Китае пневмонии нового типа, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, может быть достигнута в феврале этого года.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.