Армия и оружие
РБКВ Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга. Главным образом оно действует в воздушном пространстве.
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Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
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Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом
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Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
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Финансы
Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России
4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Происшествия
Названа возможная причина самоубийства срочника в московской воинской части
За день до самоубийства солдат позвонил родителям и сообщил, что на следующий день ему предстоит провести на ногах 24 часа, потому что его назначили дневальным по роте.
Политика
Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором
Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Политика
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Общество
Названы распространенные привычки, провоцирующие онкологию
Стоит отметить, что риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы повышает привычка ежедневно выпивать несколько бокалов алкогольных напитков.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.