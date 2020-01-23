Армия и оружие

РБКРБКВ Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

2 фото
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга. Главным образом оно действует в воздушном пространстве.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Госдеп сообщил, что американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж

ТАСС11:47

Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж

Взгляд.ру11:11

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

РБК11:58

Военные США не пропустили российского генерал-майора в Манбидж

Московский Комсомолец12:09

В Госдепе рассказали об инциденте с российской автоколонной в Манбидже

REGNUM12:03

Американцы в Сирии не пропустили российского генерал-майора в Манбидж

News.ru11:27

В Госдепе заявили, что военные США не пропустили генерала ВС РФ в Манбидж

Красная весна11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости 11:20
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РБК 10:09
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Газета.Ru 03:36
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:11
Кино

Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в «Черной вдове»

РИА Новости 20 января в 04:51
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Интерфакс 06:09
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.
VSE42.RU вчера в 07:36
Политика

Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
Слово и Дело 11:42
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Авто

Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили вчера в 22:59
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa 21 января в 19:29
Политика

Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом

Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где у него пройдут переговоры с местным коллегой Махмудом Аббасом, пишут СМИ.
Народные новости 11:19
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
Политика

Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
News.ru 11:53
Биатлон

Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Lenta.ru 12:28
Финансы

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 08:36
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Футбол

«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России

4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Матч ТВ 12:30
Происшествия

Названа возможная причина самоубийства срочника в московской воинской части

За день до самоубийства солдат позвонил родителям и сообщил, что на следующий день ему предстоит провести на ногах 24 часа, потому что его назначили дневальным по роте.
Lenta.ru 07:01
Политика

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:47
Политика

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
РБК 12:30
Происшествия

В Пермском крае мать убила двух своих детей

В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Газета.Ru 03:44
Политика

В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

RT на русском 01:25
Общество

Названы распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Стоит отметить, что риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы повышает привычка ежедневно выпивать несколько бокалов алкогольных напитков.
Моя Москва.онлайн 21 января в 05:50
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Общество

В США запретили «родильный туризм»

Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Известия 12:25
Происшествия

Шторм «Глория» в Испании погубил 12 человек

REGNUM 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное