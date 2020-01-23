Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга. Главным образом оно действует в воздушном пространстве.

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

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