Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе разъяснили, как будут работать новые правила выдачи виз

Изменения в выдаче виз на въезд в США беременным женщинам затронут только тех, у кого рождение ребенка в Америке с целью получения гражданства будет основной целью поездки, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
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