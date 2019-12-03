Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.

Политика В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.

Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Авто Опубликованы изображения нового Hyundai Solaris для России В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Транспорт В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на автобусы Российская Госавтоинспекция выступила с предложением пересадить водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Игры Состоялся релиз Halo: Reach для ПК В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Космос Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим Судя по наблюдениям с Земли, диаметр БКП стал уменьшаться, а от основного вихря время от времени отсоединялись меньшие по размерам.