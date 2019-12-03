Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России

Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий.
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Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России

Интерфакс12:02

Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАН13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

РБК14:37

Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русском12:23

В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ru11:51

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.ру11:37

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Известия14:48
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Политика Сегодня 03:41
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
ГЛАС.RU 17:14
Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Газета.Ru 14:29
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В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Наша версия вчера в 09:59
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
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Происшествия

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы

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Опубликованы изображения нового Hyundai Solaris для России

В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
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Квантовая физика: о самом сложном простым языком

Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
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Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

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Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
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В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на автобусы

Российская Госавтоинспекция выступила с предложением пересадить водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 03:30
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
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В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины

В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

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Fnatic сыграет на DreamLeague Leipzig Major

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Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

Судя по наблюдениям с Земли, диаметр БКП стал уменьшаться, а от основного вихря время от времени отсоединялись меньшие по размерам.
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Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»

В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
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В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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