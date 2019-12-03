Политика
ИнтерфаксВашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий.
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Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Политика
В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Авто
Опубликованы изображения нового Hyundai Solaris для России
В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
Наука
Квантовая физика: о самом сложном простым языком
Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на автобусы
Российская Госавтоинспекция выступила с предложением пересадить водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины
В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Космос
Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Киберспорт
Fnatic сыграет на DreamLeague Leipzig Major
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
Судя по наблюдениям с Земли, диаметр БКП стал уменьшаться, а от основного вихря время от времени отсоединялись меньшие по размерам.
Наука
Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»
В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Происшествия
Гражданин Испании признался в убийстве россиянки
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Испании в связи с убийством россиянки.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.