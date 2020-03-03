Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

Коммерсантъ20:54

В США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

ТАСС20:47

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики СССР

Газета.Ru18:33

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Известия20:06

США признали отсутствие российской угрозы для Прибалтики

РЕН ТВ19:36

В США сравнили непризнание вхождения Прибалтики в СССР и Крыма в Россию

РБК19:39

В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

РИА Новости19:04
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
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