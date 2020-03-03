Политика
РИА НовостиВ Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Футбол
Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями от победы "канониров" в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Портсмутом".
Армия и оружие
КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря
Биатлон
Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч человек
Общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире увеличивается и к утру 29 февраля составило 85153 человека.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Здоровье
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Наука
В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон
Здоровье
Коронавирус: мифы и реальность от ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена разместить на своем сайте информацию о коронавирусе в ответ на многочисленные мифы и фейки, заполонившие интернет-пространство.
Кино
В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»
Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
Футбол
Спортивный комментатор Геннадий Орлов празднует юбилей
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 28
Общее число зараженных в столице страны достигло 98, в Тэгу - 3,6 тысячи человек.
Происшествия
В Иркутске чиновник во время задержания съел улики
Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Авто
Tesla начала отгрузку Model Y с завода
Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Политика
В ЕС рассказали о переговорах по торговому сотрудничеству с Британией
Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье рассказал о ходе переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Армия и оружие
В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»
Опубликован первый трейлер анимационного фильма «Тёмная вселеная: Apokolips War» (Justice League Dark: Apokolips War).
Кино
Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому
Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Футбол
Гол Кокорина в дебютном матче не помог «Сочи» набрать очки
Набрав 28 очков, «Арсенал» Игоря Черевченко укрепился в топ-6 команд лиги по итогам 20-ти туров.
Экономика
«Рубль к пенсии - люди негодуют»: депутат Госдумы Ирина Гусева пристыдила главу Пенсионного фонда
Депутат Государственной думы от Волжского России Ирина Гусева указала на это во время встречи с главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным.