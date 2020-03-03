Политика
РИА НовостиВ Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
Кино
Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Политика
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
Музыка
Канделаки рассказала, что поможет Little Big победить на «Евровидении»
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Авто
Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей
ГОСТ был утвержден в ноябре прошлого года.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года
Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Общество
В Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев выступил с предложением снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Технологии
Facebook разработал более простой и быстрый Messenger
Приложение на платформе iOS перестроили с нуля, в результате чего Messenger стал «более быстрым, компактным и простым», заявили в компании.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Футбол
Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»
Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Общество
Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель из-за китайского коронавируса, пишет Deutsche Welle в своем Twitter.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Теннис
Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP
В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Экономика
Тарифы на электроэнергию изменятся
Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море
Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Футбол
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Портсмут»
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, в 1/8 финала на выезде обыграв "Портсмут".