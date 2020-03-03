Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Постпред США при ОБСЕ: Прибалтика не была частью СССР, а Крым - не часть России

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