Политика
ИнфоросВ Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
По заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии, передает ТАСС.
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Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 00:40
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»
В заключительном матче 30 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. Команда Хосепа Гвардьолы сократила отставание от лидирующего «Ливерпуля», который накануне завершил свой матч с «Эвертоном» нулевой ничьей.
Спорт день за днем 16:55
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Гаджеты
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
Ferra вчера в 09:14
Культура
Передачу Елены Степаненко закрывают спустя три месяца
Примерно три месяца назад Елена Степаненко запустила своё новое шоу на телеканале «Россия 1». Проект получил название «Ещё не вечер» и выглядел очень многообещающим, особенно на фоне бракоразводного процесса Степаненко с Евгением Петросяном.
Bimru.ru 12:30
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Здоровье
В Барнауле в ближайшее время не возобновят плановую медицинскую помощь
Поликлиники откроют двери в шести городах и 43 муниципалитетах Алтайского края с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором разработало и подписало приказ возврата к плановой медицинской помощи.
Толк 04:12
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия вчера в 16:11
Культура
Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина
Online47.ru 17:15
Футбол
Лукас Эрнандес попросил «Баварию» отпустить его в «ПСЖ»
Foot Mercato сообщает, что 24-летний защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес ведет переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен».
Советский спорт 15:01
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Финансы
Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Футбол
Кике Сетьен: «Все мы видели, что произошло на матче „Реала“»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал судейство в матче между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (2:1), в котором арбитр принял спорные решения после просмотра ВАР.
Матч ТВ 09:29
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Найден биомаркер продолжительности жизни.
Evo-rus.com вчера в 22:37
Экономика
На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru 18:31
Происшествия
В Якутии разыскивают мужчину за совершение особо тяжкого преступления
За совершение особо тяжкого преступления ОРППЛ ОУР МУ МВД России «Якутское» разыскивается гр. АГАФОНОВ Александр Александрович, 24.04.1983г.р. уроженец г. Якутска, БОМЖиР, ранее судим.
SakhaLife.ru 21:28
Космос
Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?
Антигравитация, как следует из названия, является гипотетическим средством противодействия эффектам гравитации.
V-kosmose.com 02:00
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43