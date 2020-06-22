По заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии, передает ТАСС.

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

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