Политика

ТАССТАССВ Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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