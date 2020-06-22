Политика
ТАССВ Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Известия 19:07
Армия и оружие
Британские ВМС следили за проходом российского корабля через Ла-Манш
Газета.Ru вчера в 15:45
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Технологии
Google будет проверять достоверность изображений
Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».
RT на русском 19:17
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Наука
Рядом со Стоунхенджом нашли еще один доисторический памятник
Ученые из университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри обнаружили еще один древний памятник, расположенные около знаменитого Стоунхенджа.
Культуромания 14:04
Армия и оружие
Т-90С показал свою мощь в Алжире
При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
ГЛАС.RU 09:28
Футбол
«Попов ещё ребёнок»: как сложится судьба 17-летнего вратаря «Ростова»
Что известно о Денисе Попове 17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске.
News.ru 11:08
Происшествия
В Сочи задержаны участники конфликта со стрельбой
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Другие участники конфликта устанавливаются.
Ясно 15:56
Армия и оружие
Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»
Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
Evo-rus.com 06:35
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Гаджеты
Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета 04:45
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $43 за баррель
Brent подорожала на 2,2%, пишет ТАСС. В последний раз Brent поднималась в цене выше $43 за баррель 8 июня.
Вестник Кавказа 15:26
Экономика
Важно: с 1 июля в Ульяновской области появятся налоги на самозанятых
В Ульяновской области с 1 июля 2020 года вводится новый налоговый режим - налог на профессиональный доход, называемый также налогом на самозанятых.
Misanec.ru 08:00
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Экономика
Экономист назвал четыре способа накопить на большую пенсию
"Уровень финансовой грамотности не очень высок у большей части населения", – в разговоре с URA.Ru объяснил экономист Константин Юрченко.
Дни.ру 14:27
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз до конца года
Вашингтон, 23 июня 2020, 00:57 — REGNUM Соединённые Штаты приостановят выдачу ряда категорий трудовых виз, чтобы обеспечить рабочими местами американцев, сообщил 22 июня журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
REGNUM 17:57
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
Деловое.ТВ 02:33
Гаджеты
Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах
Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
Ридус 07:49