Политика

ТАССТАССВ Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
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На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
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США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

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