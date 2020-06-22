В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
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Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.В источнике
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