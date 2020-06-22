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ТАССТАСС

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.В источнике
Подробнее о событии

США отказались от требования об уходе России из Сирии

Взгляд.ру13:54

США не захотели вывода российских войск из Сирии

Lenta.ru13:40

В США пояснили свою позицию по Сирии

RT на русском12:42

Спецпредставитель США по Сирии «разрешил» Башару Асаду не уходить

REGNUM13:25

США заявили, что не требуют отставки Асада и вывода российских войск

Газета.Ru12:34

Спецпредставитель Джеффри рассказал о целях США в Сирии

РИА Новости12:30

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

ТАСС12:33
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На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости08:24
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В Германии появился памятник Ленину

Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.
РИА Новости20 июня в 12:35
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«Роскосмос» назначил главного конструктора корабля «Орел»

Разработка пилотируемого корабля нового поколения поручена Игорю Хамице "Роскосмос" огласил имя главного конструктора, которому поручена разработка пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орел".
SM News20 июня в 12:24
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости11:29
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ03:22
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