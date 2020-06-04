Политика
RT на русскомВ Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
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с чего всё началось
Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.РИА Новости15:30
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Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
В Курганской области задержан инспектор Ростехнадзора за взятку
Следственный отдел по городу Кургану СУ СКР по Курганской области задержал инспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления в соответствии со статьёй 290 УК РФ «Получение взятки».
Уральский меридиан 10:35
Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК 07:23
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском 14:57
Здоровье
Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается
Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара 16:31
Космос
Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр
Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru вчера в 08:49
Энергетика
СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
Политика
Трамп назвал тему о возвращении России в G7 вопросом здравого смысла
Президент РФ Владимир Путин помог США с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, как РФ завоевала доверие Соединенных Штатов, чтобы вернуться в G7.
Политическая Экспертиза вчера в 10:30
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Политика
ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции
Центризбирком РФ на своем заседании утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Российская газета 10:12
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Здоровье
Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом
Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс 21:00
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Космос
«Роскосмос», NASA и агентства других стран обсудят изучение Луны
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Канады, Европы и Японии обсудят сотрудничество по изучению Луны в формате видеоконференции 9 июня.
Известия 22:53
Происшествия
Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»
Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
РБК 21:24
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 07:28
Общество
71 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Иркутской области
В Иркутской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.
Сибирские Новости 22:46
Общество
В России введут новый штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
АБН 05:25
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Общество
СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением
Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости 02 июня в 05:39