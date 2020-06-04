Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
Читать в источнике
Комментировать490
с чего всё началось

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Касательно ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в ситуацию на чьей-либо стороне этого конфликта и не оказывает военную помощь.
РИА Новости15:30

Подробнее о событии

Помощник госсекретаря США попросил Россию «убраться с Ближнего Востока»

РБК19:43

В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте

ТАСС14:11

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

RT на русском15:56

В США назвали причину закрепления позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке

Lenta.ru15:33

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

РИА Новости15:30

Госдеп объяснил успехи России в Сирии «промахом Обамы»

Взгляд.ру14:19

В Госдепе призвали Россию «убираться с Ближнего Востока»

Газета.Ru17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
1K
Происшествия

В Курганской области задержан инспектор Ростехнадзора за взятку

Следственный отдел по городу Кургану СУ СКР по Курганской области задержал инспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления в соответствии со статьёй 290 УК РФ «Получение взятки».
Уральский меридиан 10:35
Экономика

Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК 07:23
Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском 14:57
590
Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара 16:31
15
Космос

Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр

Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru вчера в 08:49
Энергетика

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
2
Политика

Трамп назвал тему о возвращении России в G7 вопросом здравого смысла

Президент РФ Владимир Путин помог США с нефтяной индустрией, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос, как РФ завоевала доверие Соединенных Штатов, чтобы вернуться в G7.
Политическая Экспертиза вчера в 10:30
138
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
408
Политика

ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции

Центризбирком РФ на своем заседании утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Российская газета 10:12
Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
13
Здоровье

Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом

Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс 21:00
1
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
1,7K
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
783
Космос

«Роскосмос», NASA и агентства других стран обсудят изучение Луны

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Канады, Европы и Японии обсудят сотрудничество по изучению Луны в формате видеоконференции 9 июня.
Известия 22:53
Происшествия

Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере

Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
26
Общество

Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США

Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
39
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
300
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
701
Происшествия

Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»

Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
РБК 21:24
Происшествия

Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
26
Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 07:28
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 14:44
13
Общество

71 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Иркутской области

В Иркутской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.
Сибирские Новости 22:46
6
Общество

В России введут новый штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
АБН 05:25
202
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
14
Общество

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
39
Общество

СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
1
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
103
Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости 02 июня в 05:39
1
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное