Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

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