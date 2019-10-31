Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.

В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

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