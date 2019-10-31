Политика
RT на русскомВ Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.
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Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
Общество
Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Банк России отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
В 2020 году в России повысятся тарифы ЖКХ
В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет на ять процентов, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что жители России давно переплачивают за услуги жилищно-коммунального хозяйства более чем в два раза.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Футбол
Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Происшествия
Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы
Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Политика
Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка
Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг) и создание независимого оператора ГТС, сообщает УНИАН.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Политика
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
Экономика
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.