Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.
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В Госдепе заявили о «навязывании» Россией С-400 всему миру

РИА Новостивчера в 16:09

В США обвинили Россию в «навязывании» С-400 всему миру

Газета.Ruвчера в 16:23

США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру

Комсомольская правдавчера в 09:05

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова

РБКвчера в 11:18

США объявили С-400 «новым автоматом Калашникова»

Lenta.ruвчера в 09:09

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известиявчера в 13:08

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАССвчера в 08:40
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Общество

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Банк России отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом 1 ноября сообщается на сайте регулятора.
Известия вчера в 23:46
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия вчера в 12:40
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

В 2020 году в России повысятся тарифы ЖКХ

В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет на ять процентов, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что жители России давно переплачивают за услуги жилищно-коммунального хозяйства более чем в два раза.
Труд вчера в 03:53
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Футбол

Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым

Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:42
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Политика

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Вести.Ru 00:06
Политика

Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг) и создание независимого оператора ГТС, сообщает УНИАН.
Rambler News Service вчера в 13:34
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова считает себя плохой мамой

Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru вчера в 04:47
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Гаджеты

Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают

Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com 30 октября в 07:04
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Политика

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
Политика

Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 30 октября в 08:59
Экономика

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета 30 октября в 05:16
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