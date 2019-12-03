Политика

RT на русскомRT на русскомВ США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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США не достигли цели по остановке «Северного потока – 2», заявил Хейл

РИА Новостивчера в 14:34

В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:18

В Госдепе заявили, что США удалось замедлить строительство «Северного потока - 2»

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В Госдепе рассказали о влиянии США на «Северный поток – 2»

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США сочли грядущее завершение строительства «Северного потока 2» ударом по Украине

Интерфаксвчера в 13:12

В США признались в торможении строительства «Северного потока-2»

Газета.Ruвчера в 12:10
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Политика

Иран назвал условие для начала переговоров с США

Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
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Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
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Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Космос

В США предрекли «начало конца» России как космической державы

С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Военное обозрение 02:38
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
REGNUM 02:42
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
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Рубль слабо снижается к доллару и евро

Курс рубля немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 02 декабря в 02:09
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Коммерсантъ 02:35
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Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета вчера в 08:14
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Армия и оружие

В Арктике прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

В середине ноября 2019 года российские ВКС осуществили в Арктике первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
KM.ru 02 декабря в 07:23
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Хоккей

Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»

Sportbox.RU вчера в 23:02
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
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Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Нева Спорт 01:06
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Известия 01:16
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
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WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Общество

Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.
Ведомости вчера в 16:30
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Общество

Верховный суд запретил штрафовать за превышение средней скорости

Сделан первый шаг к тому, чтобы отменить камеры, которые определяют среднюю скорость автомобиля.
РЕН ТВ вчера в 14:27
Армия и оружие

Сербия досрочно получила четыре российских вертолета Ми-35М

Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
ТК Звезда 02 декабря в 10:23
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Армия и оружие

Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб

«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
ФАН вчера в 14:45
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс вчера в 02:46
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