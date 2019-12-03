Политика
RT на русскомВ США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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США сочли грядущее завершение строительства «Северного потока 2» ударом по Украине
Интерфаксвчера в 13:12
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Политика
Иран назвал условие для начала переговоров с США
Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Космос
В США предрекли «начало конца» России как космической державы
С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
Происшествия
Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Курс рубля немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам
Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Армия и оружие
В Арктике прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В середине ноября 2019 года российские ВКС осуществили в Арктике первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Хоккей
Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Футбол
Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Происшествия
Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Общество
Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров
Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Верховный суд запретил штрафовать за превышение средней скорости
Сделан первый шаг к тому, чтобы отменить камеры, которые определяют среднюю скорость автомобиля.
Армия и оружие
Сербия досрочно получила четыре российских вертолета Ми-35М
Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Армия и оружие
Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб
«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия