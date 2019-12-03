США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

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