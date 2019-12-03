Соединенные Штаты используют дипломатические средства для того, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2", но им удалось лишь добиться замедления данного процесса.

с чего всё началось

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

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