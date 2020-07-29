Политика
ИА Красная ВеснаВ Госдуме РФ не поверили сообщениям о «вагнеровцах» в Белоруссии
Швыткин подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии, и Россия будет работать с тем президентом, которого изберет белорусский народ. Напомним, 29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Белоруссии были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании „Вагнера“».
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме сомневаются в правдивости информации о российских боевиках в Белоруссии
Аргументы недели09:52
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Кино
Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка
В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Технологии
CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы
CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
Территория новостей 05:55
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Футбол
Трансферный комитет «Локомотива» выступил против подписания Кокорина
Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля, и петербургский клуб пока не принял решения о продлении соглашения.
Спорт день за днем 08:51
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на финотчетностях компаний
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей Pfizer и McDonald's, инвесторы также ждут заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:15
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 27 июля в 06:48
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
Наука
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
РИА Новости 10:16
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02