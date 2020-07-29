Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Госдуме РФ не поверили сообщениям о «вагнеровцах» в Белоруссии

Швыткин подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии, и Россия будет работать с тем президентом, которого изберет белорусский народ. Напомним, 29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Белоруссии были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании „Вагнера“».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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