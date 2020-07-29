Швыткин подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии, и Россия будет работать с тем президентом, которого изберет белорусский народ. Напомним, 29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Белоруссии были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании „Вагнера“».

В Госдуме РФ не поверили сообщениям о «вагнеровцах» в Белоруссии

Киберспорт Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.

Кино Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк". 4

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 387

Футбол Трансферный комитет «Локомотива» выступил против подписания Кокорина Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля, и петербургский клуб пока не принял решения о продлении соглашения.

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора. 272

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на финотчетностях компаний Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей Pfizer и McDonald's, инвесторы также ждут заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 12

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов. 688

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 770

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 69

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 60

Политика Минфин США расширил санкции против Сирии Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций. 2

Наука Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 77

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,2K