Политика
Газета.RuВ Госдуме дали оценку словам президента Грузии о диалоге с Россией
Зурабишвили отметила, что "в Грузии нет русофобии". Тем временем в ответ на слова президента Грузии в Госдуме ответили, что Россия настроена на построение конструктивного диалога с грузинской стороной. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает RT.
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с чего всё началось
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.RT на русском10:26
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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