Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме дали оценку словам президента Грузии о диалоге с Россией

Зурабишвили отметила, что "в Грузии нет русофобии". Тем временем в ответ на слова президента Грузии в Госдуме ответили, что Россия настроена на построение конструктивного диалога с грузинской стороной. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает RT.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.
RT на русском10:26

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В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с Россией

РИА Новости11:37

В Госдуме прокомментировали слова Зурабишвили о диалоге с РФ

РЕН ТВ12:31

В Госдуме позитивно оценили слова президента Грузии о диалоге с РФ

Московский Комсомолец12:50

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Sputnik Грузия13:33

В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

RT на русском10:26

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

ТАСС03:08

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

Интерфакс02:42
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон

Зурабишвили заявила в ООН о важности диалога с Россией

GEORGIAinform26 сентября в 05:17
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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