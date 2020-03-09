Экономика
RT на русскомВ Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и снижение курса рубля. Как сообщил Аксаков в интервью «Парламентской газете», у России есть инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы.
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Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Авто
Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км
Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Наука
Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Футбол
Понсе и Ларссон выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Краснодаром», Соболев - в запасе
Уже озвучен стартовый состав хозяев поединка. В стартовом составе в атаке у "красно-белых" - Джордан Ларссон и аргентинец Эсекиель Понсе.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Игры
Инсайдер: ещё одна игра Resident Evil выйдет раньше апреля 2021 года
Общество
В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Экономика
Обвал рынков будет среднесрочным, заявили в РВК
Обвал мировых рынков будет среднесрочным, потери в курсах валют компенсируются в течение года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.
Игры
Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Энергетика
В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Шоу-бизнес
Мясников ответил, почему Михалкова покинула шоу «Уральских пельменей»
Бывший участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников предположил, что его коллега Юлия Михалкова покинула шоу, чтобы сконцентрироваться на личной жизни.