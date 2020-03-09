Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и снижение курса рубля. Как сообщил Аксаков в интервью «Парламентской газете», у России есть инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы.
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Анатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка

Парламентская газета06:05

В Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России

RT на русском07:01

Аксаков: Центробанк продолжит контролировать рубль

Народные новости06:56

В Госдуме дали оценку финансовой ситуации в России

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Политика Сегодня08:23
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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