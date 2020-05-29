Общество
РИА НовостиВ Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".
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с чего всё началось
Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.Парламентская газетавчера в 17:00
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Общество
В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
Коммерсантъ 08:14
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
Кино
Фильм «Джон Уик» получил название из-за Киану Ривза
Сценаристу пришлось изменить название из-за исполнителя главной роли в фильме Киану Ривза.
Радио Комсомольская правда вчера в 16:58
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Политика
Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
Политика
АНБ США обвинило российских хакеров в кибератаках через ОС Linux
Преступная кибердеятельность стала возможной из-за уязвимости в программном обеспечении электронной почты, входящим в комплект оборудования с предустановленной операционной системой (ОС) Linux.
News.ru 04:00
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Экономика
В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.
Известия 05:55
Общество
В России планируют увеличить размер пособия по безработице
В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции
Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
ГЛАС.RU 07:59
Общество
В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Экономика
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Футбол
Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии сезона-2019 / 20: "Лестер" – "Челси" "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" Ранее Английская Премьер-лига официально объявила о возобновлении сезона, начиная с 17 июня.
Metaratings 05:58
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29