Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".
Читать в источнике
Комментировать367
с чего всё началось

Михаил Дегтярев: Кризис заставил посмотреть внутрь России

Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

РБК02:38

В Госдуме назвали дату открытия пляжей в России

Lenta.ru03:02

Дегтярёв призвал поощрять туроператоров, работающих на внутреннем рынке

Парламентская газета03:43

В Госдуме назвали вероятный срок открытия пляжей в России

Известия03:45

В Госдуме назвали сроки начала пляжного сезона в России

URA.Ruвчера в 21:55

Депутат Госдумы рассказал, когда в России могут открыть пляжи

Life.ruвчера в 21:03

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

РИА Новостивчера в 20:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД

Коммерсантъ 08:14
63
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
15
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
368
Общество

В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
Кино

Фильм «Джон Уик» получил название из-за Киану Ривза

Сценаристу пришлось изменить название из-за исполнителя главной роли в фильме Киану Ривза.
Радио Комсомольская правда вчера в 16:58
8
Политика

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
15
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
300
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Политика

Лукашенко заявил о связи пандемии COVID-19 с политикой

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнью, половину ее занимает политика.
Газета.Ru 06:48
14
Политика

АНБ США обвинило российских хакеров в кибератаках через ОС Linux

Преступная кибердеятельность стала возможной из-за уязвимости в программном обеспечении электронной почты, входящим в комплект оборудования с предустановленной операционной системой (ОС) Linux.
News.ru 04:00
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,2K
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
2,9K
Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
40
Происшествия

В Тюмени загорелся бизнес-центр

В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Экономика

В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.
Известия 05:55
Общество

В России планируют увеличить размер пособия по безработице

В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
3,3K
Происшествия

В Псковской области в реке нашли тело второй пропавшей девочки

FlashNord 05:45
1
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4K
Футбол

Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции

Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
ГЛАС.RU 07:59
1
Общество

В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
4
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
620
Экономика

Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции

К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
2
Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
31
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
3
Футбол

Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу

Расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии сезона-2019 / 20: "Лестер" – "Челси" "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" Ранее Английская Премьер-лига официально объявила о возобновлении сезона, начиная с 17 июня.
Metaratings 05:58
Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
5
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
26
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
168
Авто

Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault

Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное