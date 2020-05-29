Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

с чего всё началось

Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".

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