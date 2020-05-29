Общество
РИА НовостиВ Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".
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с чего всё началось
Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.Парламентская газетавчера в 17:00
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«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
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Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
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За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
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В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
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Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
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28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт 02:35
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Роспотребнадзор разрешил допускать болельщиков на футбол
Роспотребнадзор разрешил допускать на матчи болельщиков после возобновления чемпионата России по футболу.
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Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве
Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте восьми лет.
АМИТЕЛ 06:54
Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
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Трубоукладчик «Академик Черский» возвратился в немецкий порт Мукран
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Вести.Ru вчера в 19:34
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Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
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Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
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РИА Новости вчера в 11:48
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Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров
Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
Электорат.Инфо вчера в 18:36
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Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
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Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane.
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