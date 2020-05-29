Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете". Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".
Читать в источнике
Комментировать321
с чего всё началось

Михаил Дегтярев: Кризис заставил посмотреть внутрь России

Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

В Госдуме назвали вероятный срок открытия пляжей в России

Известия03:45

В Госдуме назвали дату открытия пляжей в России

Lenta.ru03:02

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

РИА Новостивчера в 20:53

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

РБК02:38

В Госдуме назвали сроки начала пляжного сезона в России

URA.Ruвчера в 21:55

Депутат Госдумы рассказал, когда в России могут открыть пляжи

Life.ruвчера в 21:03

Дегтярёв призвал поощрять туроператоров, работающих на внутреннем рынке

Парламентская газета03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество

В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
377
Общество

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ вчера в 14:38
4,4K
Общество

В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19

В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
42
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Армия и оружие

Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск

Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
20
Здоровье

Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу

Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
8
Энергетика

За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
136
Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
21
Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Газета.Ru 04:41
104
Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт 02:35
67
Футбол

Роспотребнадзор разрешил допускать болельщиков на футбол

Роспотребнадзор разрешил допускать на матчи болельщиков после возобновления чемпионата России по футболу.
Первый Тульский вчера в 08:41
13
Общество

Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте восьми лет.
АМИТЕЛ 06:54
12
Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
65
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,7K
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
122
Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Автоновости дня 05:00
29
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» возвратился в немецкий порт Мукран

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" возвратилось в порт Мукран в Германии, являющийся логистическим центром проекта "Северный поток – 2". Такая информация появилась на портале Marine Traffic.
Вести.Ru вчера в 19:34
1,3K
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
26
Политика

Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09
1
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,6K
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
4,5K
Общество

Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса

Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
Газета.Ru 03:26
2
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров

Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
Электорат.Инфо вчера в 18:36
416
Происшествия

Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе

Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
3
Общество

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
1,2K
Игры

Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane.
REGNUM 00:51
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное