Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
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с чего всё началось

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
РИА Новости15:10

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Депутат Госдумы Дорохин допустил объединение Тюменской области, ХМАО И ЯНАО

Коммерсантъ15:32

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Газета.Ru14:35

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Московский Комсомолец14:52

Депутат Госдумы допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

News.ru14:52

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

РИА Новости15:10

Три российских региона задумали объединить

Lenta.ru14:33

Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Известия14:25
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Политика

Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT

Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
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Авиаэксперт оценил надежды Украины на СП «Антонов» и Boeing

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Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
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Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

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Кто имеет право и где оформить? Рассказываем, как тюменцам получить обещанные 10 тысяч на детей

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Новости Тюмени 72.ru 04:17
Общество

Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
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Общество

«Нафтогаз Украины» определил представителей в суде Гааги по иску к России

Представителей для разбирательства в суде Гааги по делу о компенсации ущерба от потери активов в Крыму определили в компании «Нафтогаз Украины», 13 мая сообщает агентство «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу украинской компании.
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Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов

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В среду, 13 мая, стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит рейсы по городам России с 1 июня. Об этом сообщил пассажироперевозчик.
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Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
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Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

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ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России

В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.
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Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
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Дорохин Павел Сергеевич
Депутат
Государственный советник РФ 2-го класса; депутат Государственной Думы VI и VII созывов от КПРФ; секретарь Центрального комитета КПРФ; член комитета Государственной Думы по обороне, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ; президент Национального Союза Народных и Коллективных Предприятий; член Союза писателей России.
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