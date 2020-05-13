Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
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с чего всё началось

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
РИА Новостивчера в 15:10

Подробнее о событии

Депутат Госудумы Дорохин опроверг планы по объединению Тюменской области и округов

NashGorod.ruвчера в 16:17

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

РИА Новостивчера в 15:10

Три российских региона задумали объединить

Lenta.ruвчера в 14:33

Депутат Госдумы допустил объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

News.ruвчера в 14:52

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Газета.Ruвчера в 14:35

Тюменскую область могут объединить с ХМАО И ЯНАО

Новости Тюмени 72.ruвчера в 14:55

Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Известиявчера в 14:25
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,9K
Общество

Путин озвучил новые меры поддержки авиаотрасли

Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал "Госуслуг" от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно.
ТВ Центр вчера в 15:16
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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Политика

Посол Украины возмутился исполнением песни «Катюша» в турецкой Аланье

Евразия Daily вчера в 01:21
794
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
7
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Единоборства

«Людям не нужен салют за 450 миллионов, людям нужна помощь». Шлеменко и Гаджиев - о ситуации в России

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев и боец ММА Александр Шлеменко стали гостями нового выпуска программы ХукВам.
Sport24.ru вчера в 08:50
Политика

Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК вчера в 19:19
Экономика

В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии

Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
54
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 12 мая в 10:47
22
Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит 12 мая в 13:26
3
Армия и оружие

Сирийская армия наносит мощные удары по боевикам на равнине Аль-Гааб

Дамаск, 13 мая 2020, 15:00 — REGNUM Сирийская арабская армия с 12 мая 2020 года наносит мощные удары по позициям боевиков на равнине Аль-Гааб.
REGNUM вчера в 08:00
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
4
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
52
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
1K
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 17:10
10
Общество

Чубайс раскрыл становой хребет России

Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
67
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
919
Авто

В России ужесточат правила ввоза праворульных машин

Полный запрет на ввоз праворульных машин распространяется на технику категорий М2 и М3.
Медиа-Центр 35media.ru 10 мая в 23:51
646
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
35
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
22
Общество

В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
155
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
1,5K
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Дорохин Павел Сергеевич
Депутат
Государственный советник РФ 2-го класса; депутат Государственной Думы VI и VII созывов от КПРФ; секретарь Центрального комитета КПРФ; член комитета Государственной Думы по обороне, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ; президент Национального Союза Народных и Коллективных Предприятий; член Союза писателей России.
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