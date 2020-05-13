Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

с чего всё началось

В Госдуме задумались об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По словам депутата Павла Дорохина, такое объединение может произойти в следующем году. Данный вопрос обсуждался уже давно, пояснил Дорохин.

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

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