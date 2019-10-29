Общество
РБКВ Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Политика
Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Гаджеты
Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» признали свои ошибки
После финального сезона сериала, который вызвал критику со стороны многих фанатов, Бениофф и Уайсс несколько месяцев хранили молчание.
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
Здоровье
Якутяне записались к врачу дистанционно более 1,35 млн раз за 9 месяцев
По словам Борисовой, внедрение онлайн-записи является очередным этапом информатизации здравоохранения.
Общество
В Японии тайфун «Хагибис» разрушил дома порядка 4,5 тысяч человек
Из-за последствий тайфуна, прошедшегося по Японии, более 4 тысяч человек не могут вернуться домой.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Путешествия
Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники
Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
Авто
Lamborghini представит новый гоночный суперкар
Гоночное подразделение Ламборгини Squadra Corse занимается разработкой нового безымянного суперкара.
Футбол
«Фламенго» включился в борьбу за Ибрагимовича
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оказался в сфере интересов "Фламенго".
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Наука
Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении
Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.