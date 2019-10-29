Общество

РБКРБКВ Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

В России намерены вдвое сократить число моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

Эксперт не исключил сокращения моногородов вдвое

Коммерсантъвчера в 22:29

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17

Число моногородов в России может уменьшиться почти вдвое, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 17:49

Количество моногородов в России могут сократить почти вдвое

РЕН ТВвчера в 17:23
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Metaratings вчера в 10:33
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Политика

Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу.
ТК Звезда вчера в 13:10
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
РИА Новости вчера в 07:51
Кино

Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»

Телепрограмма вчера в 06:01
Кино

Создатели сериала «Игра престолов» признали свои ошибки

После финального сезона сериала, который вызвал критику со стороны многих фанатов, Бениофф и Уайсс несколько месяцев хранили молчание.
Эхо Москвы вчера в 23:34
Общество

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс вчера в 05:45
Здоровье

Якутяне записались к врачу дистанционно более 1,35 млн раз за 9 месяцев

По словам Борисовой, внедрение онлайн-записи является очередным этапом информатизации здравоохранения.
Якутия 24 вчера в 23:36
Общество

В Японии тайфун «Хагибис» разрушил дома порядка 4,5 тысяч человек

Из-за последствий тайфуна, прошедшегося по Японии, более 4 тысяч человек не могут вернуться домой.
Ореанда-Новости 27 октября в 03:39
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Экономика

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Гаджеты

Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9

После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Авто

Lamborghini представит новый гоночный суперкар

Гоночное подразделение Ламборгини Squadra Corse занимается разработкой нового безымянного суперкара.
Техномод вчера в 21:20
Футбол

«Фламенго» включился в борьбу за Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оказался в сфере интересов "Фламенго".
Soccer.ru вчера в 21:24
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:24
Наука

Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении

Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Экономика

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
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