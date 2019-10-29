Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.

с чего всё началось

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

Политика Немецкие ультраправые опередили партию Меркель Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии спустя два года Американский беспилотный космический самолет X-37B вернулся с секретной миссии спустя 780 дней, тем самым побив ранее установленный рекорд по времени пребывания на орбите.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.

Экономика Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Общество Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Политика Парламент Британии отверг предложение Джонсона о новых выборах Британский парламент отверг предложение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, сообщают информационные агентства.

Культура Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории Американский журнал Rolling Stone составил ТОП-30 самых страшных сериалов в истории. Рейтинг опубликовали на сайте издания.

Политика Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Наука Мозг по-разному запоминает выученную информацию Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.

Общество Россиянам добавили один выходной в ноябре Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Футбол Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала» Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».

Шоу-бизнес У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.

Экономика Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Общество Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 98 человек Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов «зонами чрезвычайного бедствия», что предоставило кабмину возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

Автоспорт Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.

Происшествия Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.

Технологии Как волгоградцы могут использовать свой старый роутер Если у старого устройства есть USB‑порт, то с его помощью и жесткого диска можно создать своё бюджетное сетевое хранилище.

Культура Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.

Общество Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.