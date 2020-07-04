В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

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