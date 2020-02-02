Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
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«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
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Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
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