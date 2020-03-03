Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
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с чего всё началось

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах.
Ведомостивчера в 16:25

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В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

РБКвчера в 23:54

В Госдуме доработали проект об ограничении на алкоголь

Газета.Ru00:43

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Ведомостивчера в 16:25

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

РИА Новостивчера в 21:39

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Lenta.ruвчера в 19:19

В стране собираются ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

URA.Ruвчера в 17:22

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

RT на русскомвчера в 22:20
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
ТАСС вчера в 14:10
Общество

СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
Транспорт

Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

REGNUM 01:03
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Здоровье

Российские больницы подготовились к распространению коронавируса

В российских регионах начали закупать противочумные комплекты, прививки, маски и мыло для борьбы с новым коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Кино

Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform вчера в 09:32
Здоровье

Грязный воздух убивает больше людей, чем курение, алкоголь и СПИД

Международная группа исследователей доказала, что загрязнение воздуха как причина преждевременной смерти превосходит малярию в 19 раз, насилие в 17 раз и ВИЧ в 9 раз.
ToDay News Ufa вчера в 17:41
Интернет

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Футбол

«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

Чемпионат вчера в 09:27
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва 02 марта в 10:45
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Общество

Тюмень вошла в лидеры рейтинга умных городов России

Тюменская область сегодня вчера в 12:53
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Общество

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 00:50
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 02 марта в 19:42
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
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