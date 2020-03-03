Общество
РИА НовостиВ Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
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Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах.Ведомостивчера в 16:25
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