Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.

с чего всё началось

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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