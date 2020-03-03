Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
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с чего всё началось

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.
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