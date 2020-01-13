Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ruвчера в 17:30

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известиявчера в 21:09

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правдавчера в 19:01

Палка о двух концах: освобождение от НДФЛ малоимущих

REGNUM07:45

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
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