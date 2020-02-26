Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже.

с чего всё началось

На сегодняшний день законодательно разрешено уничтожение лишь контрафактного алкоголя, но эту меру хотят распространить на всё нелегальное спиртное.

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