Общество
Наша версияВ Госдуме хотят разрешить уничтожение незаконного алкоголя
На сегодняшний день законодательно разрешено уничтожение лишь контрафактного алкоголя, но эту меру хотят распространить на всё нелегальное спиртное.
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с чего всё началось
Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже.Известиявчера в 16:01
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СМИ: Госдума РФ рассмотрит законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя
Московский Комсомолецвчера в 18:16
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