с чего всё началось

Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.

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Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.

Политика Финляндия оплатит Украине разминирование Донбасса Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Шоу-бизнес Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.

Политика В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

Киберспорт Blizzard показала геймплей Diablo 4 На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.

Общество Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка» Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.

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Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Футбол Кандидатуру Адиева рассматривают в «Чайке» и «Луче» По данным matchtv.ru, бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев является одним из претендентов на пост главного тренера «Чайки», где после поражения от «Факела» уволили весь тренерский штаб.

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