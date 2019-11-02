Экономика
REGNUMВ Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК31 октября в 08:16
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Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
ТАСС31 октября в 20:14
В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Экономика сегодня30 октября в 10:27
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Политика
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Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Фонтанка.Ру 05:40
Шоу-бизнес
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Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.
РИА Новости 04:20
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Российская газета вчера в 23:25
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
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«Металлург» в овертайме обыграл минское «Динамо»
Inc-news.ru вчера в 14:51
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Кандидатуру Адиева рассматривают в «Чайке» и «Луче»
По данным matchtv.ru, бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев является одним из претендентов на пост главного тренера «Чайки», где после поражения от «Факела» уволили весь тренерский штаб.
Матч ТВ 04:13
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Армия и оружие
Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
REGNUM вчера в 05:40
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Происшествия
Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Дело Азата Мифтахова 25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.
Интерфакс вчера в 18:02
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00