Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
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Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

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