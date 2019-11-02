Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
РБК31 октября в 08:16

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Без гарантий: в чем проблема нового пенсионного плана Минфина

РБК31 октября в 08:16

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Экономика сегодня30 октября в 10:27
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Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Газета.Ru вчера в 09:27
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Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району.
REGNUM вчера в 08:15
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Британия паникует из-за российской МБР «Сармат»

В Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
REGNUM вчера в 07:35
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Гаджеты

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR

На 13 ноября запланировано проведение презентации обновленной линейки смартфона Motorola RAZR 2019.
В городе R вчера в 03:42
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

Четвёртый выпуск слепых прослушиваний телешоу "Голос" показал Первый канал 1 ноября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 16:54
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

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Inc-news.ru вчера в 16:31
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.
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Политика

Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году

Президент США Дональд Трамп дал администрации поручение установить лимит на прием беженцев в 2020 году в восемнадцать тысяч человек.
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Футбол

«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

Игроки "Астон Виллы" готовились к игре как кубковому финалу, решив приехать с загородной базы прямиком на матч.
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Происшествия

Дети массово отравились в гостинице в Казани

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Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
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Армия и оружие

Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

Известия вчера в 16:11
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

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Газета.Ru вчера в 15:00
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Политика

Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Технологии

Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix

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Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии

Профиль вчера в 16:09
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
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Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
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Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 31 октября в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
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