с чего всё началось

Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Армия и оружие На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Армия и оружие В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

Футбол Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей» Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".

Единоборства Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.

Общество Гаджеты заменят инспекторов ГИБДД при оформлении аварии С 1 ноября в нескольких регионах России заработало приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших.

Путешествия Первая группа японских туристов прибыла на Курилы Группа туристов из Японии прибыла в Южно-Курильск, находящийся на острове Кунашир.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии В Сети появилось первое видео, на кадрах которого русская красавица Оксана Воеводина впервые показывает лицо своего шестимесячного сына Исмаила Леона, отцом которого, напомним, является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Малыш сейчас продолжает знакомиться с миром, у него активно режутся зубки.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

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Происшествия Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.

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Единоборства Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.

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Политика Премьеры ШОС приняли новую программу сотрудничества до 2035 года Совет глав правительств стран-членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на срок до 2035 года, передает ТАСС.

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