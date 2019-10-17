Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

с чего всё началось

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

Армия и оружие США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Политика Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Политика В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7 Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

Гаджеты Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Общество Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Футбол Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20 Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.

Происшествия Экс-майора МВД Алексея Дымовского арестовали в Новороссийске В Новороссийске до 15 ноября арестован бывший майор МВД Алексей Дымовский, сообщает ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Политика МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Общество Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.

Футбол «Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября.

Шоу-бизнес Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками 36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Общество В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Авто Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.

Наука Необычного глубоководного осьминога сняли на видео Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Шоу-бизнес Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.

Политика Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.

Политика США готовят новые санкции против России из-за Сирии Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Киберспорт Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11 We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.