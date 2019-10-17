Экономика
REGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.ТАСС04:38
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
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Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
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Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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Космический корабль Dream Chaser на пути к первому полету
Космический корабль Dream Chaser корпорации Sierra Nevada приступил к окончательной сборке, интеграции и испытаниям после того, как каркас корабля был доставлен компанией Lockheed Martin.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Тамбовский вице-губернатор задержан полицией
Российская газета вчера в 16:31
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
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В России снизилось число алкоголиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru вчера в 09:38
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
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К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ 18:14
Гаджеты
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Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»
По слухам, Джона Хилл запросил за съёмки в «Бэтмене» порядка $10 миллионов, хотя Роберт Паттинсон получит за роль Тёмного рыцаря в два с лишним раза меньше.
Фильм Про 03:50
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку
На своей странице в Twitter актер опубликовал фото с супругой и малышкой.
RuNews24.ru 08:04
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В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
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Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос.
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Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
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Футбол
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Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru 14:04
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
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Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
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Актриса Бочкарёва ответила на обвинения в пиаре на наркотиках
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Россияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 15 октября в 10:19
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
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Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение 15 октября в 04:54