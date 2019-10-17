Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАСС04:38

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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUM09:15

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ru09:05

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

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Российская газета05:07

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новости08:16

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС04:38
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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
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Интернет

«ВКонтакте» тестирует редизайн мобильного приложения

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Происшествия

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Мать студента Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала.
Слава труду (Бавлы) вчера в 04:22
Спорт

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Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

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Политика

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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.
REGNUM 08:26
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

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Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
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Космос

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Newsrussia.media вчера в 01:58
Экономика

Долговая нагрузка российских заемщиков выросла впервые за четыре года

По состоянию на октябрь 2019 г. показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков увеличился на 1,6% до 24,6%. Хотя показатель долговой нагрузки показал рост впервые за последние четыре года, передает корреспондент Накануне.RU.
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Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
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Музыка

Билли Айлиш обокрали во время концерта

Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
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Общество

Киев снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и постановил снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах.
ИА Новороссия 07:30
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