Экономика
REGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами
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Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год
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