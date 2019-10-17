Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАСС17 октября в 04:38

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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUM17 октября в 09:15

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ru17 октября в 09:05

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС17 октября в 04:38

Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ru17 октября в 07:54

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газета17 октября в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известия17 октября в 07:58

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новости17 октября в 08:16
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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Происшествия

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Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
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Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
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Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии превысило 180

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии пострадали по крайней мере 89 человек, а 31 был задержан.
RT на русском 04:54
Происшествия

В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
МИР 24 вчера в 00:37
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации

Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
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Политика

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Известия вчера в 18:23
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

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РИА Новости 07:22
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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Происшествия

В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

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Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
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Petrobras решила расторгнуть сделку с McLaren

В 2018 году команда McLaren с компанией Petrobras, сумма которого оценивалась в 200 миллионов долларов.
Motorsport.com Россия вчера в 09:21
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
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Религия

В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
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Маргарита Симоньян вновь стала мамой

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
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Игры

EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat

Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
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Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа

По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
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В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны

Бундесвер проводит учения по ведению ядерной войны, маневры проходят на авиабазе Бюхель в регионе Рейнланд-Пфальц на западе страны.
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
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Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

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Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
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Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

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