Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАСС17 октября в 04:38

Подробнее о событии

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUM17 октября в 09:15

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ru17 октября в 09:05

Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ru17 октября в 07:54

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новости17 октября в 08:16

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газета17 октября в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известия17 октября в 07:58

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС17 октября в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Футбол

Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца

Газета.Ru 15:46
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Происшествия

В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие

Литва закупит американские UH-60M Black Hawk вместо советских Ми-8

Литовские военные закупят шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawк, которые должны заменить в вооруженных силах советские вертолеты "Ми-8", до сих пор стоящие на вооружении.
Военное обозрение 11:45
Гаджеты

Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel

В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний 11:52
Армия и оружие

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Lenta.ru 03:48
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Культура

Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на Цоя

Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». Об этом пишет News.ru со ссылкой на НСН.
Сусанин 16 октября в 06:04
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Хоккей

Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

Чемпионат 15:41
Теннис

Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля

В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
RT на русском 15:04
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru 16:19
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора «алкашом»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомудов назвал коллегу по спортивному цеху Конора Макгрегора алкашом, соответствующий комментарий появился на официальной страницы Нурмагомедова в социальной сети Twitter.
REGNUM 16:07
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Политика

Вучич передал Путину ответный привет

Сербский лидер Александр Вучич передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину и сказал, что с радостью ждет встречи в Сочи 4 декабря.
Вести.Ru 13:50
Политика

Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не пострадали во время полета

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям должны были уехать из Лахора в Исламабад.
StarHit.ru вчера в 11:00
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Политика

Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Наука

Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов

Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста вчера в 11:23
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Авто

Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты

Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.
Автоновости дня 00:39
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Газета.Ru 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное