Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАСС17 октября в 04:38

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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUM17 октября в 09:15

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ru17 октября в 09:05

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новости17 октября в 08:16

Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ru17 октября в 07:54

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газета17 октября в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известия17 октября в 07:58

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС17 октября в 04:38
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